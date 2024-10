Meteo: finale d’Ottobre da rivedere, caldo o freddo?

I dubbi riguardo l’evoluzione meteo della fine di ottobre e l’avvio di novembre rimangono elevati a causa dell’estrema dinamicità prevista tra il Nord Atlantico e l’Europa settentrionale. Durante questa terza decade di ottobre, infatti, il vortice polare tenderà a indebolirsi, favorendo lo sviluppo di scambi meridiani molto pronunciati, che rendono le previsioni meteo estremamente caotiche e difficili da interpretare nei modelli.

Questo significa che l’affidabilità previsionale scende, soprattutto quando si tratta di potenziali ondate di freddo provenienti da nord-est. Fino a pochi giorni fa, i centri di calcolo concordavano sull’arrivo della prima ondata di freddo precoce della stagione, che avrebbe colpito l’Italia tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Tuttavia, questa ipotesi ha perso consensi negli ultimi aggiornamenti, ma non è ancora del tutto esclusa.

L’ondata di freddo colpirà l’Europa orientale

L’ondata di freddo, in effetti, si verificherà e colpirà direttamente la Scandinavia e l’Europa orientale, mentre le incertezze maggiori riguardano il possibile avvicinamento di questo flusso freddo verso il Mediterraneo. In questa zona, assisteremo a una vera e propria lotta tra l’aria fredda e l’anticiclone, che tenterà di riprendere il controllo dell’Italia. Chi vincerà? È ancora presto per dirlo con certezza, ma possiamo confermare che le condizioni meteo rimarranno molto dinamiche e turbolente.

A favore dell’ipotesi di un freddo precoce troviamo il modello canadese GEM, che prevede una giornata di Halloween e un avvio di novembre segnati da un’ondata di freddo invernale su tutta l’Italia. Secondo questo modello, un flusso di aria fredda riuscirà a spingersi verso i Balcani e l’Italia, portando un calo delle temperature. Nei prossimi giorni sarà più chiaro quale evoluzione meteorologica ci attende all’inizio del prossimo mese.