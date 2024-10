Meteo Genova, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Previsioni Meteo Genova prossimi giorni 23 Ottobre, 24 Ottobre, 25 Ottobre: maltempo in arrivo con precipitazioni e temporali

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova evidenziano un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche con la presenza di piogge e temporali. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo Mercoledì, 23 Ottobre 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da piogge e copertura nuvolosa per gran parte del giorno. Le precipitazioni inizieranno nella notte, con un’intensità che si manterrà costante fino alle prime ore del mattino. Durante il giorno, la copertura nuvolosa sarà predominante, con piogge intermittenti fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 19-21°C, con un’umidità elevata oltre il 75%, mentre i venti soffieranno da Nord-Nordest con una velocità media compresa tra i 12 e i 15 km/h.

Meteo Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì, il maltempo persiste con piogge diffuse e un cielo nuvoloso per gran parte della giornata. Le precipitazioni inizieranno nella notte, aumentando di intensità nelle prime ore del mattino e si protrarranno durante l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17 e i 20°C, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’80%. I venti soffieranno da Nord-Nordest con una velocità media compresa tra i 6 e i 9 km/h.

Meteo Venerdì, 25 Ottobre 2024

Venerdì è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse e temporali che caratterizzeranno l’intera giornata. Le precipitazioni inizieranno nella notte e si protrarranno costantemente per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con un’umidità elevata, intorno all’90%. I venti soffieranno da diverse direzioni, con una velocità variabile tra i 4 e i 12 km/h.

In conclusione, le prossime giornate saranno caratterizzate da condizioni meteo avverse a Genova, con piogge diffuse e temporali, temperature in diminuzione e umidità elevata. Si consiglia di prestare attenzione e prendere le opportune precauzioni per affrontare al meglio il maltempo in arrivo.