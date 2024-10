Meteo: il maltempo non molla, anzi rincarerà presto la dose!

L’autunno prosegue all’insegna di una spiccata instabilità atmosferica, specialmente per quanto concerne il Centro-Nord Italia, dove nei prossimi giorni è attesa una nuova fase di maltempo. Nonostante un tentativo di consolidamento dell’alta pressione sull’Italia, le condizioni atmosferiche si riveleranno tutt’altro che stabili nel proseguo della settimana. Dopo una brevissima tregua, si prevede infatti un peggioramento che interesserà principalmente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali, con un’intensificazione del maltempo soprattutto negli ultimi giorni della settimana.

Lo scenario più critico si delineerà a partire da venerdì e durante il weekend, quando una vasta saccatura atlantica dovrebbe portare nuove precipitazioni intense sui settori più occidentali della penisola. Questo tipo di configurazione, alimentata da correnti meridionali umide e instabili, favorirà un accumulo di piogge significativo in aree già messe a dura prova dalle perturbazioni delle scorse settimane.

La situazione appare – dagli ultimi aggiornamenti – particolarmente preoccupante per la Liguria e per il Piemonte, dove potrebbero abbattersi nubifragi persistenti. Ma il maltempo dovrebbe colpire altre aree del Nord-Ovest, come Lombardia, Emilia, Valle d’Aosta, ma anche parte del Centro, in particolare Toscana, Sardegna. Il maltempo tenderà a intensificarsi soprattutto dalla seconda parte di venerdì e potrebbe insistere come detto per tutto il fine settimana, dunque è proprio il fattore “persistenza” a preoccupare maggiormente.

In contrasto con il maltempo atteso al Nord e parte dell’area centrale, il Sud Italia continuerà a godere di condizioni prevalentemente stabili. Le correnti meridionali garantiranno una maggiore influenza dell’alta pressione, con temperature miti e aperture soleggiate per buona parte delle regioni meridionali.

Questo quadro evidenzia un autunno che, per alcune aree, si sta rivelando eccezionalmente piovoso, in particolare per il Nord-Ovest e l’area tirrenica centrale. In molte di queste zone, il periodo autunnale ha già visto precipitazioni ben al di sopra delle medie, contribuendo a creare una situazione di forte vulnerabilità per il territorio, già provato da eventi alluvionali recenti. Se la tendenza meteorologica dovesse confermarsi anche nelle prossime settimane, potrebbero sorgere ulteriori criticità legate alla gestione del territorio e alla sua capacità di assorbire nuove piogge.