Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 23/10 a Venerdì 25/10

Previsioni meteo per l’Aquila

Nei prossimi giorni, il tempo a L’Aquila sarà caratterizzato da condizioni variabili, con possibili precipitazioni e temperature in calo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre 2024, Giovedì 24 Ottobre 2024 e Venerdì 25 Ottobre 2024.

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 13 gradi e un’umidità alta intorno al 95%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 3 km/h. Verso le 10 del mattino si prevede un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione dell’umidità e un aumento della temperatura, che raggiungerà i 18 gradi. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con un lieve aumento dell’umidità e temperature intorno ai 19 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, con un aumento dell’umidità fino al 97% e temperature che si manterranno intorno ai 15 gradi. Il vento cambierà direzione verso est-nord-est con una velocità compresa tra 1 e 3 km/h.

Le temperature si manterranno costanti durante la notte, intorno ai 14 gradi, con piogge leggere e nebbia in alcune ore. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità compresa tra 1 e 3 km/h.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024

La giornata inizierà con precipitazioni e temperature intorno ai 14 gradi, con un’umidità che si manterrà alta intorno al 97%. Durante la mattina il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento fino a raggiungere i 19 gradi e un calo dell’umidità intorno all’80%. Nel pomeriggio il cielo resterà coperto con temperature stabili intorno ai 19 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 65%. In serata le condizioni atmosferiche non varieranno molto, con temperature che si manterranno intorno ai 13 gradi e un’umidità intorno all’90%. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità compresa tra 3 e 5 km/h.

Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 12 gradi e un’umidità intorno al 90%. Nel corso della mattinata le condizioni atmosferiche miglioreranno, con un cielo poco nuvoloso e temperature che saliranno fino a 17 gradi, con un’umidità intorno al 67%. Nel pomeriggio il cielo si presenterà nuvoloso, con temperature intorno ai 21 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 54%. In serata le condizioni atmosferiche non varieranno molto, con temperature intorno ai 11 gradi e un’umidità intorno al 93%. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità compresa tra 3 e 5 km/h.

Con queste previsioni meteo, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e prepararsi adeguatamente, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento e le attività all’aperto.