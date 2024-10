Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Meteo Messina prossimi giorni 23 Ottobre, 24 Ottobre, 25 Ottobre:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Iniziamo analizzando il meteo per ogni giorno in dettaglio.

Meteo Mercoledì, 23 Ottobre 2024:

Durante la mattinata, il cielo sarà coperto da nubi sparse con un’umidità che raggiungerà il 91%. La temperatura si manterrà intorno ai 21°C con venti leggeri dai quadranti Sud-Sudovest a una velocità media di 8 km/h. Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con temperature che sfioreranno i 23°C e umidità intorno all’89%. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è previsto un temporale con un aumento della velocità del vento a 10 km/h. Nel corso della serata e della notte, il cielo sarà nuovamente coperto con un’umidità persistente e temperature intorno ai 21°C.

Meteo Giovedì, 24 Ottobre 2024:

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con un’umidità costante intorno al 93%. Nelle prime ore del mattino, le temperature si manterranno intorno ai 20.5°C con venti leggeri dai quadranti Sud-Sudovest a una velocità di 6-7 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con un’umidità in leggero calo e temperature che oscilleranno tra i 20°C e i 23°C. Nel primo pomeriggio, è prevista un’aumento della velocità del vento fino a 12 km/h, proveniente dai quadranti Sud-Sudest. Verso sera, il cielo si manterrà coperto con un’umidità intorno all’89% e temperature che si attesteranno sui 21°C.

Meteo Venerdì, 25 Ottobre 2024:

Durante la notte, il cielo sarà nuovamente coperto con un’umidità costante intorno al 93% e temperature intorno ai 20.3°C. All’alba, le condizioni rimarranno stabili con venti leggeri dai quadranti Sud a una velocità di 7 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento fino a toccare i 22.3°C nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto con un’umidità in calo e temperature che si manterranno intorno ai 22°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà gradualmente, lasciando spazio a una condizione di poco nuvoloso con temperature attorno ai 21°C e umidità intorno al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con possibili temporali e una generale diminuzione dell’umidità verso la fine della settimana.