Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Meteo Milano prossimi giorni 23 Ottobre, 24 Ottobre, 25 Ottobre: piogge persistenti e temperature in calo

Le previsioni meteo per Milano indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Meteo Mercoledì 23 Ottobre

Mercoledì a Milano si prevede una giornata caratterizzata da piogge persistenti. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, ci sarà una presenza costante di precipitazioni, con intensità variabile. Le temperature si manterranno intorno ai 15-17°C, con un’umidità che raggiungerà il 97% nel pomeriggio. Il vento soffierà da est-sudest con velocità compresa tra 2 e 7 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di indossare abiti impermeabili per proteggersi dalle piogge.

Meteo Giovedì 24 Ottobre

Giovedì il tempo a Milano sarà ancora instabile, con piogge intermittenti e momenti di copertura nuvolosa. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, con valori tra i 15 e i 17°C. L’umidità si manterrà alta, toccando il 96% nelle prime ore del mattino. Il vento sarà prevalentemente proveniente da est-nordest con velocità tra 2 e 7 km/h. La nebbia potrebbe presentarsi nelle prime ore del mattino, quindi è consigliabile guidare con prudenza.

Meteo Venerdì 25 Ottobre

Venerdì il maltempo persiste su Milano, con piogge continue e un’ulteriore calo delle temperature. Le precipitazioni saranno presenti per l’intera giornata e l’umidità si manterrà elevata intorno al 97%. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 16°C. Il vento soffierà da est-sudest con velocità tra 2 e 8 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le misure necessarie per affrontare la pioggia costante.

In conclusione, il meteo a Milano per i prossimi giorni sarà caratterizzato da piogge persistenti, temperature in diminuzione e elevata umidità. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e adottare le misure necessarie per affrontare le precipitazioni continue.