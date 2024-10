Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Meteo Palermo prossimi giorni 23 Ottobre, 24 Ottobre, 25 Ottobre: variabilità delle condizioni atmosferiche

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo mostrano una varietà di condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Mercoledì a Palermo si prevede una giornata con copertura nuvolosa costante fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C durante la notte e aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 24°C verso mezzogiorno. Non sono previste precipitazioni. La velocità media del vento si manterrà tra i 5 e gli 9 km/h, con direzione variabile da sud-ovest a nord-est, mentre l’umidità sarà intorno al 70%.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì a Palermo ci aspettiamo una giornata nuvolosa con temperature comprese tra i 18°C e i 23°C. La nuvolosità sarà prevalente per l’intera giornata, con picchi di umidità intorno all’85%. Non sono previste precipitazioni significative. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h provenendo principalmente da sud-ovest e nord-est.

Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024

Venerdì a Palermo si prospetta una giornata con un cielo variabile, alternando momenti di copertura nuvolosa a momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 23°C. Il vento sarà prevalentemente leggero, con velocità comprese tra 0 e 9 km/h, proveniente da diverse direzioni come ovest, nord-est e nord. L’umidità si manterrà intorno all’80%.

In sintesi, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano una varietà di condizioni atmosferiche, con temperature gradevoli e una copertura nuvolosa prevalente. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.