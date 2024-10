Meteo Parma, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024:

Per Mercoledì 23 Ottobre 2024, ci aspettiamo un’evoluzione del tempo caratterizzata da variabilità. Al mattino, dalle prime ore, è prevista nebbia con temperatura intorno ai 16°C e umidità al 98%. Durante le prime ore del giorno, la nebbia potrebbe essere accompagnata da precipitazioni leggere e vento leggero da ovest. Nel corso della mattinata la pioggia diventerà più intensa con una temperatura di 16.9°C, umidità al 96% e vento da est-nordest con una velocità di 3 km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno ad interessare la zona con temperature intorno ai 16.5°C e venti orientati a est. La situazione rimarrà stabile anche in serata con cielo coperto, temperatura attorno ai 16.1°C, e venti deboli da est-nordest.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024:

Giovedì 24 Ottobre 2024, il tempo si manterrà instabile. Durante la notte è previsto cielo nuvoloso con temperature intorno ai 16°C e umidità al 96%. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da piogge moderate con venti provenienti da est-nordest. Durante la mattinata, la situazione meteorologica non cambierà significativamente, con cielo coperto, temperature prossime ai 16.4°C, e venti orientati a est.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno con un aumento dell’umidità e venti da est-nordest. Anche in serata ci aspettiamo cielo nuvoloso e pioggia con temperature intorno ai 15.1°C e venti da est.

Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024:

Venerdì 25 Ottobre 2024, il tempo sarà ancora instabile. Durante la notte e le prime ore del mattino, sono previste piogge intense con temperature intorno ai 15°C e umidità al 98%. Durante la giornata, le precipitazioni continueranno con venti da est e un’umidità elevata. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà, con temporali e venti da est-nordest. La serata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso e piogge con temperature intorno ai 15.8°C e venti orientati a nord.

In sintesi, per i prossimi giorni a Parma ci aspettiamo un’instabilità del tempo con precipitazioni e cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C, con un’umidità elevata e venti prevalentemente da est-nordest. Restate aggiornati sulle previsioni in continuo cambiamento e preparatevi ad affrontare il maltempo.