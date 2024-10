Meteo Reggio Emilia, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Previsioni meteo per Reggio Emilia nei prossimi giorni:

Questo è il momento perfetto per prepararsi alle condizioni climatiche che ci aspettano nei prossimi giorni. Prendiamo in considerazione le previsioni meteo per Reggio Emilia e pianifichiamo di conseguenza le nostre attività quotidiane.

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Mercoledì, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da nebbia nelle prime ore del mattino, con un lieve aumento della velocità del vento. Verso le 7:00, è prevista la comparsa di pioggia leggera che potrebbe persistere fino alle prime ore del pomeriggio. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C. La direzione del vento sarà prevalentemente da est a nord-est con una velocità variabile tra 2 e 7 km/h.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì, le condizioni meteorologiche mostreranno un cielo coperto per l’intera giornata con una diminuzione della probabilità di pioggia rispetto al giorno precedente. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15-17°C. Il vento soffierà principalmente da est a nord-est con una velocità compresa tra 4 e 9 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 95-97% per gran parte della giornata.

Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024

Venerdì, ci aspettiamo una giornata piovosa con precipitazioni continue per l’intera giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15-18°C. Il vento soffierà da est con una velocità variabile tra 7 e 15 km/h. L’umidità sarà molto elevata, raggiungendo il 99% durante le ore di pioggia. Verso sera, è previsto un aumento della nebbia con una diminuzione della velocità del vento.

In conclusione, è importante tenere d’occhio le previsioni meteo per essere preparati a qualsiasi cambiamento delle condizioni atmosferiche. Mantenere un’adeguata protezione dalle intemperie e pianificare di conseguenza le attività esterne è fondamentale per affrontare le variazioni del tempo previste per i prossimi giorni a Reggio Emilia.