Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Previsioni meteo per Trieste:

La città di Trieste si prepara a un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 16°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa continuerà e si verificheranno precipitazioni, con un aumento della velocità del vento orientato a est-nordest. Le piogge si protrarranno fino al primo pomeriggio, quando la temperatura massima raggiungerà i 21-22°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le precipitazioni proseguiranno con intensità variabile, accompagnate da un aumento dell’umidità e venti provenienti dalla direzione est-nordest.

Le temperature oscilleranno tra i 15.6°C e i 21.9°C, mentre l’umidità si manterrà piuttosto elevata, attestandosi intorno al 60-70%. I venti avranno una velocità compresa tra i 2 e i 17 km/h.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024:

La giornata si preannuncia nuovamente piovosa e nebbiosa. Le precipitazioni saranno presenti per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C. I venti, provenienti da est-nordest, raggiungeranno velocità comprese tra i 13 e i 19 km/h, contribuendo a mantenere alte le percentuali di umidità.

Nel corso della giornata, il cielo rimarrà nuvoloso e le piogge saranno abbondanti, con un possibile aumento dell’intensità nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 17.5°C, mentre l’umidità sarà elevata, con valori che si attesteranno intorno al 70-75%.

Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024:

La giornata si aprirà con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 16°C. Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un lieve aumento delle precipitazioni e una diminuzione della velocità del vento. Nel primo pomeriggio, sono attese piogge leggere, accompagnate da venti provenienti da est-nordest.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà nuvoloso, con precipitazioni scarse e una leggera diminuzione dell’umidità. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 19.8°C, mentre i venti avranno una velocità compresa tra 1 e 7 km/h, provenendo prevalentemente da est-nordest.

In conclusione, la città di Trieste si prepara ad affrontare una fase di maltempo con precipitazioni abbondanti e temperature non particolarmente rigide, accompagnate da venti provenienti da est-nordest. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prendere le misure necessarie per affrontare al meglio queste condizioni meteorologiche avverse.