Meteo Venezia, previsioni da Mercoledì 23/10 a Venerdì 25/10

Previsioni Meteo per Venezia nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia indicano un periodo instabile caratterizzato da precipitazioni e cieli nuvolosi. Ecco una panoramica dettagliata delle condizioni previste giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche mutevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 16 gradi. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno al 93-95%. Il vento soffierà a una velocità compresa tra 3 e 6 km/h provenendo da diverse direzioni, principalmente settentrionale. Durante le prime ore del mattino, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia, con intensità variabile. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno leggermente, ma le precipitazioni continueranno ad interessare la zona.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì il tempo a Venezia sarà ancora instabile. Le precipitazioni continueranno ad interessare la regione con una prevalenza di piogge e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16 gradi durante la notte, con un’umidità che si aggirerà attorno all’85-93%. Il vento soffierà da nordest con una velocità compresa tra 13 e 16 km/h. Durante la giornata, è prevista la persistenza delle piogge, con un calo delle temperature nel pomeriggio.

Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024

Venerdì a Venezia il maltempo persiste. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo coperto e precipitazioni, con possibili temporali nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno intorno ai 15-17 gradi durante la notte, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’84-97%. Il vento soffierà da nordest con una velocità compresa tra 5 e 10 km/h. Le piogge continueranno per l’intera giornata, con possibili temporali nel corso della serata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia indicano un periodo instabile con precipitazioni persistenti e cieli nuvolosi. È consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.