Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Per Mercoledì, il tempo a Verona sarà caratterizzato da una giornata instabile con precipitazioni diffuse. La pioggia è prevista per gran parte della giornata, in particolare tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Le temperature rimarranno costanti intorno ai 16-17°C, mentre l’umidità si manterrà elevata intorno al 90%. Il vento soffierà con intensità variabile tra 0 e 9 km/h provenendo da direzioni comprese tra NE e E-SE.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì, il tempo a Verona sarà prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite nel pomeriggio. La pioggia sarà presente solo nelle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 15-17°C. L’umidità tenderà a diminuire nel corso della giornata, scendendo fino al 75% nel pomeriggio. Il vento sarà moderato, con velocità tra i 2 e i 10 km/h provenienti principalmente da direzioni E-SE.

Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024

Venerdì, il tempo a Verona sarà ancora caratterizzato da nuvolosità diffusa e precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 15-17°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’85-90%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 4 e i 14 km/h provenendo principalmente da direzioni E-NE. La pioggia sarà presente per gran parte della giornata, con possibile diminuzione delle precipitazioni verso sera.

In sintesi, i prossimi giorni si prevedono instabili con piogge diffuse e temperature che si manterranno miti. Si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti delle condizioni meteorologiche e di adattare di conseguenza le attività all’aperto.