Nubifragi senza sosta in Sicilia, emergenza nel catanese: esondazioni, allagamenti e frane

Il maltempo continua a martoriare la Sicilia. Dopo i violenti nubifragi che nella giornata di ieri hanno colpito in particolare la provincia di Messina, le ultime ore hanno visto il Catanese essere maggiormente coinvolto dalle piogge, con disagi diffusi in vari punti della provincia, specialmente alle pendici dell’Etna. Il maltempo continua a creare situazioni di criticità che richiedono l’intervento delle autorità e delle squadre di emergenza.

Uno dei punti più problematici riguarda l’autostrada A18, in particolare il tratto tra Fiumefreddo di Sicilia ed Acireale, dove sono segnalati diversi allagamenti. La viabilità lungo questa arteria è resa particolarmente pericolosa dalle grandi quantità di acqua che si sono accumulate, causando forti rallentamenti e pericoli per i conducenti. Lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Catania, è completamente allagato e molte vetture sono state costrette a fermarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per gestire il traffico e garantire la sicurezza.

Situazione critica nei comuni pedemontani. A Piedimonte Etneo, fra le località più colpite, con oltre 250 mm di pioggia caduti dalla mezzanotte, il sindaco ha emesso un’ordinanza per la chiusura delle scuole, misura adottata anche dai comuni di Sant’Alfio, Riposto, Mascali e Giarre. In quest’ultima località, in particolare nella frazione di Santa Maria La Strada, l’incrocio fra la SS114 e via Continella risulta completamente allagato, rendendo impraticabile la zona. Tra le aree più colpite spicca proprio il comprensorio giarrese, dove si registrano estesi allagamenti e smottamenti. A Nunziata, frazione di Mascali, un torrente è esondato, creando ulteriori difficoltà alla popolazione locale e mettendo a rischio la sicurezza delle abitazioni.

Nella notte, nel porto di Tremestieri, un furgone è precipitato in mare. L’autista del veicolo, un Doblò, è riuscito a salvarsi prima dell’intervento dei vigili del fuoco. Le operazioni di recupero del veicolo sono ancora in corso.

La situazione meteorologica rimane instabile, tuttavia si prevede un graduale miglioramento nel corso delle prossime ore, con l’attenuazione definitiva del maltempo entro il pomeriggio.