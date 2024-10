Nubifragio su Ischia: paura e danni in questi minuti

Nella prima serata di oggi Ischia è stata colpita da un violento temporale con pioggia a carattere di nubifragio, che ha provocato forti disagi in diverse zone dell’isola. Secondo le prime stime, in poco tempo sarebbero caduti oltre 70 mm di pioggia, un quantitativo impressionante che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti. La situazione è particolarmente critica nella zona dei Pilastri, dove la furia dell’acqua ha travolto anche alcuni motorini in sosta.

Le strade sono diventate impraticabili, con allagamenti che hanno messo in ginocchio la viabilità. Molte zone dell’isola si trovano tuttora sotto precipitazioni abbondanti. Le scene di strade sommerse dall’acqua e di veicoli trascinati via dalla corrente hanno alimentato la paura, specialmente in alcune aree più vulnerabili, dove la gestione del territorio e le infrastrutture non sempre riescono a fronteggiare eventi di questa portata.

Ecco alcune impressionanti immagini: