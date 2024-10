Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre

Previsioni Meteo Ancona:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano un cambiamento dalle condizioni attuali, con piogge e nebbie previste per giovedì e venerdì, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di sabato.

Giovedì, 24 Ottobre 2024:

Giovedì ad Ancona avremo una giornata prevalentemente coperta con piogge intermittenti. Le temperature si manterranno attorno ai 18-21°C, con un’umidità che oscillerà tra l’89% e il 98%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media compresa tra 4 e 10 km/h.

Venerdì, 25 Ottobre 2024:

Venerdì la città sarà avvolta da fitte nebbie al mattino, seguite da una giornata nuvolosa con rari sprazzi di sole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 17-21°C, con un’umidità che oscillerà tra l’77% e il 98%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media compresa tra 2 e 15 km/h.

Sabato, 26 Ottobre 2024:

Sabato vedremo un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse al mattino e sprazzi di sole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 18-21°C, con un’umidità che oscillerà tra l’79% e il 92%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media compresa tra 5 e 16 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano una tendenza al miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la fine della settimana, con un sabato che si prospetta come la giornata più gradevole dal punto di vista meteorologico.