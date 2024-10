Meteo Aosta, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre

Previsioni Meteo Aosta Prossimi Giorni:

Il tempo a Aosta nei prossimi giorni sarà caratterizzato da un mix di nebbia, pioggia e copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno costantemente intorno ai 13-16 gradi Celsius. Inoltre, è previsto un aumento della velocità del vento, con direzione variabile tra nord-est e ovest.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, Aosta sarà avvolta dalla nebbia e dalla pioggia, con temperature che si manterranno intorno ai 13 gradi Celsius e un’umidità al 99%. Il vento soffierà leggero da nord-ovest durante la nottata, per poi cambiare verso est-ovest nelle prime ore del mattino. Durante la giornata, il tempo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che oscilleranno tra i 15 e i 16 gradi Celsius e un’umidità che si manterrà intorno all’88-93%. Il vento sarà leggero con direzione est-nordest.

Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024:

Le prime ore del 25 Ottobre vedranno Aosta ancora immersa nella nebbia e con leggera pioggerella, con temperature stabili intorno ai 12 gradi Celsius e un’umidità che si manterrà tra il 92% e il 98%. Durante il giorno, il cielo rimarrà coperto con qualche spruzzata di pioggia, temperature tra i 14 e i 16 gradi Celsius e un’umidità compresa tra l’80% e il 98%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest verso nord-ovest con intensità variabile.

Meteo per Sabato, 26 Ottobre 2024:

Sabato, Aosta sarà ancora influenzata da piogge diffuse, con temperature che oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi Celsius e un’umidità tra il 75% e il 98%. Il vento sarà moderato, proveniente principalmente da ovest. La copertura nuvolosa rimarrà costante durante tutta la giornata.

In conclusione, nei prossimi giorni Aosta sarà interessata da un periodo di instabilità con piogge e nebbia, temperature non troppo rigide e un aumento della velocità del vento. Si consiglia di prestare attenzione e di adattare le attività in base alle condizioni meteorologiche previste.