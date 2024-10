Meteo: arriva un mega anticiclone per fine Ottobre, ecco cosa comporta

Si profila un cambio meteorologico significativo per la fine di ottobre. Dopo le ripetute fasi di maltempo che hanno colpito l’Italia, le ultime proiezioni dei modelli suggeriscono un’inversione di tendenza. Nel periodo compreso tra il 28 e il 31 ottobre, infatti, potrebbe stabilirsi un solido anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale, apportando un periodo di stabilità atmosferica su gran parte del Paese.

Secondo le indicazioni del modello ECMWF, l’anticiclone potrebbe raggiungere valori superiori ai 1025 hPa, consolidando una pausa di diversi giorni dalle condizioni di maltempo che hanno interessato soprattutto il Centro-Nord nelle ultime settimane, compreso il prossimo weekend quando l’instabilità continuerà a colpire. L’alta pressione subtropicale avrebbe l’effetto di bloccare ulteriori perturbazioni e garantire condizioni di tempo asciutto e stabile, uno scenario che potrebbe forse proseguire anche nei primi giorni di novembre.

Nelle regioni del Centro-Sud, questa configurazione porterebbe diffuso bel tempo, con giornate caratterizzate da cieli sereni o solo lievemente velati. Le temperature in queste aree si manterrebbero su valori più miti rispetto alla norma, permettendo di godere di una coda d’ottobre relativamente piacevole. I termometri potrebbero arrivare a toccare punte di 24-25 gradi nelle ore centrali.

Al Nord, invece, la situazione potrebbe risultare un po’ diversa. Pur in un contesto anticiclonico e quindi ampiamente stabile, le condizioni atmosferiche risulterebbero meno serene. Le pianure e le aree vallive sarebbero soggette a foschie e nebbie mattutine, e anche nubi basse, che potrebbero persistere nelle prime ore del giorno, contribuendo a un clima a tratti grigio e umido. Le temperature non subiranno cali significativi, ma il maggior accumulo di umidità renderà meno percepibile il tepore diurno, specie in assenza del sole. In sostanza si dovrebbe avere un clima più fresco e umido, ma comunque relativamente mite per il periodo in cui ci troviamo.

Questa possibile svolta verso condizioni di alta pressione rappresenterebbe un respiro di sollievo per le regioni che hanno subito piogge intense e fenomeni estremi nelle ultime settimane. L’arrivo di una fase di stabilità permetterebbe una tregua importante per i territori duramente colpiti dai disagi del maltempo, soprattutto nelle aree del Nord-Ovest, dove i terreni sono saturi d’acqua.

Se questo scenario si confermasse, la fine di ottobre potrebbe segnare un ritorno al tempo stabile su tutta l’Italia, chiudendo un mese caratterizzato da frequenti episodi di piogge intense.