Meteo BARI, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre

Previsioni Meteo Bari prossimi giorni 24 Ottobre, 25 Ottobre, 26 Ottobre: instabilità e temperature in calo

Il tempo a Bari nei prossimi giorni sarà caratterizzato da un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con una tendenza verso l’instabilità e un calo delle temperature.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Durante la prima parte della giornata, il cielo si presenterà coperto con nubi sparse e un’umidità elevata. Si prevedono precipitazioni nel primo pomeriggio, con una diminuzione delle nubi verso sera. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con venti provenienti da est con velocità variabili tra i 5 e i 12 km/h.

Venerdì, 25 Ottobre 2024

La giornata inizierà con nebbie dense, che si dissiperanno gradualmente per lasciare spazio a schiarite. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con un’umidità in diminuzione. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C, con venti deboli provenienti da diverse direzioni.

Sabato, 26 Ottobre 2024

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata e del pomeriggio si prevedono nuvolosità in aumento e possibili precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23°C, con un calo delle minime rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno da sudest con intensità tra i 6 e gli 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano un’instabilità nelle condizioni atmosferiche, con possibili precipitazioni e un calo delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di adottare le misure necessarie per affrontare al meglio le variazioni meteorologiche in arrivo.