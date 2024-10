Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre

Previsioni Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024:

La giornata di giovedì si preannuncia caratterizzata da un cielo coperto per la maggior parte del giorno. Le prime ore vedranno la presenza di nebbia, con temperature intorno ai 14 gradi e un’umidità al 99%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 20 gradi intorno alle 10:00. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità media di 8 km/h. Nel pomeriggio e in serata il cielo resterà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e un’umidità che tenderà a diminuire. Il vento sarà sempre proveniente da sud-sudovest, con una velocità tra i 7 e i 5 km/h.

Previsioni Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024:

Venerdì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno, con la presenza di nubi sparse solo nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14 gradi nelle prime ore, con un’umidità intorno all’90%. Nel corso della giornata, il cielo si libererà dalle nubi, e le temperature tenderanno a salire fino a raggiungere i 21 gradi intorno alle ore 14:00. Il vento sarà debole, proveniente da sud-sudest con una velocità tra i 5 e gli 8 km/h. In serata, il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 13-14 gradi e un’umidità che tenderà ad aumentare leggermente. Il vento sarà debole, proveniente da sud-sudovest.

Previsioni Meteo per Sabato, 26 Ottobre 2024:

Sabato vedrà il cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 12-13 gradi nelle prime ore del mattino. L’umidità sarà alta, intorno all’87-94%. Nel corso della giornata, il cielo resterà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21 gradi intorno alle ore 13:00, per poi diminuire leggermente verso sera. Il vento sarà debole, proveniente da sud-sudovest con una velocità tra i 4 e gli 8 km/h. In serata, il cielo resterà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 12-13 gradi e un’umidità che tenderà ad aumentare leggermente. Il vento sarà debole, proveniente da sud-sudovest.