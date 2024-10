Meteo Catania, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Per giovedì a Catania, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio e verso sera si prevede un cielo coperto, con temperature che si manterranno costanti intorno ai 22 gradi Celsius. L’umidità oscillerà tra l’80% e l’89%. I venti soffieranno da est-sudest con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Venerdì, 25 Ottobre 2024

Venerdì a Catania si prevede un cielo prevalentemente coperto con nubi sparse, con una leggera diminuzione dell’umidità rispetto al giorno precedente. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23 gradi Celsius. Nel corso della giornata si avrà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. I venti soffieranno da sud-est con una velocità compresa tra 2 e 10 km/h.

Sabato, 26 Ottobre 2024

Per sabato a Catania è previsto un cielo coperto con nubi sparse durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 21 gradi Celsius, con un lieve aumento dell’umidità rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni significative. I venti soffieranno da est-sudest con una velocità compresa tra 2 e 9 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Catania si prevede un clima stabile, con cieli prevalentemente coperti e temperature che si manterranno intorno ai 20-23 gradi Celsius. L’umidità sarà moderata, e i venti soffieranno con una leggera intensità da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni significative.