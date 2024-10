Meteo Reggio Calabria, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre

Previsioni Meteo Reggio Calabria

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano una leggera tendenza al peggioramento delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Durante la mattina le condizioni saranno prevalentemente nuvolose con umidità intorno all’80%. Nel pomeriggio e verso sera il cielo si manterrà coperto con temperature che si assesteranno intorno ai 22-23 gradi. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 7-8 km/h.

Venerdì, 25 Ottobre 2024

Anche per venerdì si prevede una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa e un’umidità intorno al 80%. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le temperature oscillano tra i 18 e i 22 gradi, mentre il vento soffierà da sud-ovest con intensità crescente nel corso della giornata, fino a raggiungere i 10 km/h.

Sabato, 26 Ottobre 2024

La situazione non presenta grandi variazioni rispetto ai giorni precedenti. Il cielo sarà nuvoloso con un’umidità che si manterrà intorno al 60-65%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20-22 gradi. Il vento soffierà da sud-sudovest, con una velocità media di 10-14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con cieli prevalentemente nuvolosi e possibili deboli precipitazioni. Le temperature si manterranno miti, con valori che si attesteranno intorno ai 20-23 gradi, e il vento soffierà da sud-ovest con intensità moderata. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.