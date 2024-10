Meteo Roma, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Le previsioni meteo per Giovedì indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili a Roma. La giornata inizierà con cielo coperto e piogge leggere con un’umidità al massimo. Nel corso della mattinata, la pioggia diventerà più intensa, con un’umidità in diminuzione e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Nel pomeriggio è previsto un temporale, con temperature in calo e venti moderati da sud-sudest. La serata proseguirà con cielo coperto e umidità alta, mentre le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con venti che ruoteranno da nord-est a est.

Venerdì, 25 Ottobre 2024

Venerdì, il tempo a Roma sarà caratterizzato da cielo coperto e umidità elevata. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nebbia e cielo coperto, con temperature intorno ai 17°C e venti deboli da nord-nordest. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con umidità in diminuzione e temperature che saliranno fino a 20°C. Nel pomeriggio la situazione meteorologica non cambierà, con cielo coperto e temperature intorno ai 23°C, accompagnate da un aumento della velocità dei venti da sud-sudest. La sera sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso con umidità in diminuzione e temperature attorno ai 18°C, con venti deboli da est-nordest.

Sabato, 26 Ottobre 2024

Per Sabato sono previste condizioni meteorologiche stabili a Roma. La giornata inizierà con nebbia e cielo coperto, con temperature intorno ai 16°C e venti deboli da nord-nordest. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con un’umidità in diminuzione e temperature che saliranno fino a 20°C. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non cambieranno, con cielo coperto e temperature intorno ai 24°C, accompagnate da un aumento della velocità dei venti da sud-sudest. La serata proseguirà con un cielo coperto e un’umidità in diminuzione, mentre le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con venti deboli da est.