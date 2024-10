Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre

Meteo Taranto prossimi giorni 24 Ottobre, 25 Ottobre, 26 Ottobre: nebbia e nubi sparse, seguite da sereno.

Il meteo a Taranto nei prossimi giorni prevede un’alternanza di nebbia, nubi sparse e sereno. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 24 Ottobre

La giornata inizierà con nebbia e umidità molto alta, con temperature attorno ai 15-16°C. Nel corso della mattinata, la nebbia si dissiperà lasciando spazio a nubi sparse, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21-22°C. Nel pomeriggio il cielo sarà coperto e si manterrà così anche in serata con temperature intorno ai 20°C. Il vento soffierà da sud con una velocità di 5-7 km/h.

Venerdì, 25 Ottobre

Anche venerdì sarà caratterizzato dalla presenza di nebbia al mattino, con temperature intorno ai 16-17°C e umidità al 98%. Durante la giornata la nebbia si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza proveniente da nord-est.

Sabato, 26 Ottobre

La giornata di sabato inizierà con nebbia e nubi sparse, con temperature intorno ai 17°C e umidità al 97%. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo sarà coperto, con temperature che saliranno fino ai 22-23°C. Nel resto della giornata il cielo si presenterà con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da sud-est. La sera sarà caratterizzata da copertura nuvolosa e temperature intorno ai 18°C.

In conclusione, la città di Taranto nei prossimi giorni vedrà un susseguirsi di nebbia, nubi sparse e sereno. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con lievi escursioni termiche tra il giorno e la notte. Si consiglia di prestare attenzione alla nebbia al mattino, soprattutto per chi si trova alla guida, e di vestirsi adeguatamente per le variazioni di temperatura nel corso della giornata.