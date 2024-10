Meteo Trieste, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre

Previsioni Meteo per Trieste

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche con piogge, cieli coperti e schiarite. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per ciascuna giornata.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Durante le prime ore del giorno, si prevedono precipitazioni con piogge intermittenti, che potrebbero persistere fino a metà mattina. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 17 gradi Celsius, mentre l’umidità varierà tra il 66% e il 73%. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 15 e i 28 km/h, provenendo prevalentemente da est-nordest.

Venerdì, 25 Ottobre 2024

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da cieli coperti e umidità elevata. Le precipitazioni saranno più scarse rispetto al giorno precedente, con possibili piogge solo a partire dal mezzogiorno. Le temperature oscilleranno intorno ai 16-19 gradi Celsius, mentre l’umidità raggiungerà valori fino all’87%. Il vento sarà prevalentemente orientato da est-nordest con una velocità compresa tra 0 e 7 km/h.

Sabato, 26 Ottobre 2024

La giornata di Sabato vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con schiarite nel corso della mattinata. Le precipitazioni si limiteranno alle prime ore del giorno, con piogge che cesseranno gradualmente. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso o sereno. Le temperature si attesteranno tra i 16 e i 21 gradi Celsius, mentre l’umidità diminuirà fino al 69%. Il vento sarà prevalentemente orientato da est-nordest con una velocità variabile tra 3 e 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste indicano un inizio con precipitazioni, seguito da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche verso il fine settimana. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.