Allerta meteo: SCUOLE CHIUSE domani 25 Ottobre in 3 regioni, ecco l’elenco dei comuni

L’allerta meteo di livello arancione, diramata dalla Protezione Civile per venerdì 25 ottobre 2024, sta già avendo un impatto significativo, con la chiusura delle scuole in diverse città, soprattutto in Liguria e Toscana, che saranno fra le regioni più colpite dal maltempo.

Anche a Bologna le scuole resteranno chiuse nella giornata di domani a scopo precauzionale. Il Comune ha rilasciato una nota in cui si legge: “Considerato l’impatto dell’alluvione e il rischio residuo, l’Amministrazione ha deciso la sospensione dell’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado per venerdì 25 ottobre 2024”. Questa decisione è stata presa per prevenire ulteriori criticità, dato che i terreni già saturi potrebbero non essere in grado di reggere ulteriori precipitazioni.

Vediamo l’elenco dei comuni dove resteranno chiuse le scuole:

(possibili ulteriori chiusure nelle prossime ore)

Le scuole chiuse in Toscana

Livorno

Grosseto

Bibbona (LI)

Campiglia (LI)

Capalbio (GR)

Casale Marittimo (PI)

Castagneto (LI)

Cecina (LI)

Collesalvetti (LI)

Guardistallo (PI)

Manciano (GR)

Montescudaio (PI)

Monteverdi (PI)

Orbetello (GR)

Piombino (LI)

Riparbella (PI)

Sorano (GR)

Suvereto (LI)

Le scuole chiuse in Liguria

Provincia di Genova

Borzonasca

Casarza Ligure

Carasco

Chiavari

Lavagna

Leivi

Lumarzo

Mezzanego

Moconesi

Moneglia

Ne

Rapallo

San Colombano Certenoli

Santa Margherita Ligure

Sestri Levante

Zoagli

Provincia di La Spezia

Ameglia

Arcola

Bolano

Borghetto di Vara

Brugnato

Castelnuovo Magra

Follo

La Spezia

Lerici

Porto Venere

Riomaggiore

Santo Stefano di Magra

Sarzana

Vezzano Ligure

Le scuole chiuse in Emilia Romagna