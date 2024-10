Forte pioggia su Roma: albero finisce su auto all’uscita di galleria

Nelle prime ore del mattino di oggi Roma è stata colpita da un’intensa pioggia che ha causato numerosi disagi e problemi alla circolazione stradale. In particolare, un albero è caduto su un’auto in transito all’uscita della galleria Farnesina, all’altezza di Largo Ferraris IV. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta prontamente la polizia locale del Gruppo XV Cassia per effettuare i rilievi e coordinare le operazioni di rimozione del tronco, necessarie per ripristinare la normale circolazione.

L’incidente ha provocato notevoli rallentamenti e diversi automobilisti, bloccati all’interno della galleria, hanno segnalato la situazione. Nonostante l’intervento rapido delle autorità, i disagi sono durati diverse ore, coinvolgendo varie strade della Capitale.

Oltre alla caduta dell’albero, la forte pioggia ha provocato allagamenti in varie zone della città. Tra le aree più colpite, si segnalano via Spadola, via di Salone e via Aurelia Antica, all’altezza di via Casale di San Pio, dove è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per regolare il traffico.

La situazione meteorologica di questa mattina si inserisce in un contesto di maltempo e instabilità diffusa sul Centro Italia, con previste piogge e locali temporali anche nelle prossime ore.