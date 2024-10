Meteo Ancona, previsioni da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre

Venerdì, 25 Ottobre 2024:

Il tempo ad Ancona venerdì presenta una variazione significativa durante la giornata. Al mattino, a partire dalle prime ore, si avrà una presenza di pioggia con una temperatura di 18 gradi e un’umidità del 90%. Nel corso della giornata, il cielo sarà coperto con un’umidità che si manterrà intorno all’80-85%. Le temperature oscillano tra i 20 e i 21 gradi, mentre i venti soffiano da sud-est con una velocità media compresa tra i 6 e gli 11 km/h.

Sabato, 26 Ottobre 2024:

Sabato ad Ancona, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata con un’umidità che si manterrà tra il 85% e il 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20 gradi durante il giorno e caleranno leggermente durante la serata. I venti soffieranno da sud-est con una velocità media compresa tra i 5 e i 15 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto per tutto il giorno.

Domenica, 27 Ottobre 2024:

La giornata di domenica ad Ancona si presenterà nuvolosa con la presenza di alcune nubi sparse. Le temperature saranno stabili intorno ai 20 gradi, con un’umidità che si manterrà tra l’85% e il 90%. I venti soffieranno da sud-est con una velocità compresa tra i 5 e i 13 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo rimarrà parzialmente coperto per gran parte della giornata.

Queste previsioni meteo sono soggette a variazioni, è sempre consigliabile consultare aggiornamenti in tempo reale prima di pianificare attività all’aperto. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche, in modo da poter affrontare al meglio la giornata.

Restate aggiornati sulle previsioni meteo e assicuratevi di essere preparati per affrontare qualsiasi cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche.