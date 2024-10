Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre

Previsioni Meteo Aosta prossimi giorni 25 Ottobre, 26 Ottobre, 27 Ottobre: maltempo con piogge e temperature in calo

Diamo uno sguardo alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aosta. Venerdì 25 Ottobre, ci aspettiamo una giornata coperta con possibili precipitazioni. La temperatura si manterrà intorno ai 12-15°C con un’umidità elevata. Il vento soffierà in prevalenza da est e sud-est con una velocità di 1-2 km/h. Sabato 26 Ottobre, il tempo peggiorerà con piogge diffuse. La temperatura scenderà leggermente, oscillando tra i 11 e i 14°C. L’umidità sarà elevata, e il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra 3 e 5 km/h. Domenica 27 Ottobre, il maltempo persiste con piogge intense e temperature in ulteriore calo. L’umidità rimarrà alta, mentre il vento si orienterà prevalentemente da ovest con velocità tra 4 e 6 km/h.

Venerdì 25 Ottobre

Durante la notte, il cielo sarà coperto con nebbie fitte e temperature stabili intorno ai 12°C. L’umidità rimarrà elevata, e il vento soffierà leggero da nord-nord-est. Verso l’alba, il cielo resterà coperto, ma le nebbie si diraderanno. Durante la mattinata, sono previste piogge leggere con temperature in leggero aumento e venti orientati ad est. Nel pomeriggio, il tempo sarà nuovamente coperto con temperature intorno ai 15°C e venti leggeri da est. In serata, le piogge si intensificheranno, e le temperature tenderanno a diminuire.

Sabato 26 Ottobre

Durante le prime ore del giorno, il tempo sarà nuovamente coperto con temperature stabili intorno ai 12°C. Le piogge inizieranno ad intensificarsi, e l’umidità sarà elevata. Il vento soffierà da nord con intensità variabile. Verso mattina, le piogge diventeranno più diffuse, e le temperature tenderanno a scendere leggermente. Nel corso della giornata, le piogge persistono con temperature in ulteriore calo e venti orientati da ovest. In serata, le piogge continueranno a interessare la città con temperature intorno ai 12-13°C.

Domenica 27 Ottobre

Nel corso della notte, le piogge si intensificheranno ulteriormente con temperature stabili intorno ai 12°C e venti provenienti da ovest-nord-ovest. Durante le prime ore del mattino, le piogge continueranno a interessare la città con temperature in lieve calo. Nel corso della giornata, le piogge rimarranno intense e costanti con temperatura in ulteriore calo e venti che ruoteranno da ovest a sud-est. In serata, le piogge si attenueranno ma il maltempo persiste, con temperature intorno ai 11-12°C e venti da sud-ovest.

In conclusione, è evidente che ci attendono giornate caratterizzate da maltempo e piogge diffuse, con temperature in calo e un’umidità elevata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le conseguenze di questo repentino cambiamento del tempo.