Meteo L’Aquila, previsioni da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre

Venerdì, 25 Ottobre 2024

Per Venerdì, il meteo prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto con possibilità di precipitazioni sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11-19°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 62% e il 93%. Il vento soffierà a una velocità media compresa tra 2 e 6 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord-Nord Est e Nord Ovest.

Sabato, 26 Ottobre 2024

Per Sabato, il cielo si presenterà nuvoloso con temporanee schiarite. Le temperature si manterranno tra i 9 e i 20°C. L’umidità si aggirerà tra il 54% e il 94%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 5 km/h, proveniente da diverse direzioni come Nord-Nord Ovest, Ovest e Sud-Sud Ovest.

Domenica, 27 Ottobre 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da cielo nuvoloso al mattino con tendenza a schiarirsi nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 9 e i 19°C. L’umidità si manterrà tra il 47% e il 96%. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord-Nord Est e Ovest, con una velocità tra 1 e 6 km/h.

In sintesi, il fine settimana si preannuncia variabile con cielo coperto e possibili schiarite. Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti, mentre l’umidità rimarrà abbastanza alta. Sono previste precipitazioni sparse, e il vento sarà moderato con direzione prevalente da Nord e Ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteorologiche per eventuali aggiornamenti.