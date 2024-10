Meteo Messina, previsioni da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre

Venerdì, 25 Ottobre 2024

Il meteo di venerdì a Messina sarà caratterizzato da nubi sparse e copertura nuvolosa durante gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno attorno ai 20-22°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’80-90%. Il vento soffierà dai settori Sud e Sud-Ovest con una velocità che varierà tra i 5 e i 13 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Sabato, 26 Ottobre 2024

Anche sabato il cielo sopra Messina sarà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 19-21°C e un’umidità che oscillerà tra il 70% e l’80%. Il vento sarà ancora proveniente dai settori meridionali, con velocità comprese tra i 12 e i 20 km/h. La copertura nuvolosa sarà costante durante l’intera giornata, senza precipitazioni rilevanti.

Domenica, 27 Ottobre 2024

Domenica il cielo sarà nuovamente coperto con nubi sparse, temperature in leggero aumento attorno ai 20-22°C e un’umidità che si manterrà intorno al 70-80%. Il vento sarà sempre da Sud, con una velocità che potrà raggiungere i 24 km/h. Nel corso della giornata si prevede una copertura nuvolosa costante, con deboli precipitazioni solo in alcune fasi della giornata.

In conclusione, il fine settimana a Messina si prospetta prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e una leggera variabilità del vento. Non sono attese precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà costantemente elevata. Sono consigliabili abbigliamento leggero, ombrello e attenzione al vento, specialmente per chi si trova in prossimità delle coste.