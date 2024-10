Meteo Modena, previsioni da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre

Meteo Modena prossimi giorni 25 Ottobre, 26 Ottobre, 27 Ottobre:

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Modena indicano condizioni meteorologiche mutevoli. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Venerdì, 25 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cieli coperti e piogge leggere, con temperature intorno ai 16 °C e un’umidità del 96-97%. Nel corso della mattinata le precipitazioni si intensificheranno, accompagnate da un aumento della velocità del vento proveniente da est-nordest. Nel pomeriggio, nonostante il cielo rimanga nuvoloso, la pioggia si attenuerà gradualmente. La temperatura massima sarà di 17.7 °C con una leggera diminuzione dell’umidità. La sera e la notte saranno caratterizzate da nebbia e temperature stabili intorno ai 16 °C, con un vento leggero proveniente da nord-nordest.

Sabato, 26 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con piogge persistenti e un’umidità elevata intorno al 98-100%. Le temperature si manterranno sui 16-17 °C con un vento leggero proveniente da nord-nordest. Nel corso della mattinata le precipitazioni diminuiranno gradualmente, lasciando spazio a una copertura nuvolosa che si manterrà per il resto della giornata. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con temperature in aumento fino a toccare i 20 °C e un vento proveniente da est. Serata e notte si presenteranno nuvolose, con temperature intorno ai 17 °C e un vento leggero proveniente da est.

Domenica, 27 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 17 °C, accompagnate da un’umidità elevata. Nel corso della mattinata le condizioni non subiranno variazioni significative, ma nel primo pomeriggio le precipitazioni inizieranno a manifestarsi, con temperature che raggiungeranno i 21 °C e un vento da est-sudest. Nel tardo pomeriggio le piogge si intensificheranno, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. La serata e la notte vedranno un cielo nuvoloso, con temperature intorno ai 16-17 °C e un vento leggero proveniente da est-nordest.

In conclusione, le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Modena indicano precipitazioni variabili durante la giornata di venerdì e sabato, seguite da un aumento delle temperature domenica con piogge nel pomeriggio. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo in quanto potrebbero verificarsi variazioni.