Meteo: Novembre parte in quinta, davvero arriva il freddo?

L’alta pressione è tornata a invadere gran parte del Centro-Sud Italia, mentre il medio-alto Tirreno e il Nord si trovano ancora alle prese con flussi umidi meridionali, portatori di nubi, piogge e anche nubifragi. L’apice di questa instabilità si raggiungerà tra venerdì, sabato e domenica. Successivamente, l’anticiclone potrebbe finalmente estendersi su tutto il Nord Italia, garantendo un periodo di maggiore stabilità in concomitanza con i giorni di Halloween e Ognissanti.

L’estate di San Martino a inizio novembre?

Questo anticiclone potrebbe farci compagnia anche all’inizio di novembre su tutta la penisola, garantendo un notevole aumento delle temperature, che si porterebbero ben al di sopra delle medie stagionali. Potremmo parlare della classica estate di San Martino, anche se la sua durata potrebbe essere davvero limitata.

Gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo mostrano, infatti, un improvviso e brusco cambiamento del tempo durante la prima settimana di novembre. Nel giro di pochi giorni, potremmo passare da un clima mite e gradevole a uno molto più freddo, causato da una forte perturbazione proveniente dal Nord Europa, che farebbe precipitare le temperature, portandole addirittura su valori invernali.

Questa perturbazione potrebbe arrivare nel Mediterraneo durante il primo weekend di novembre, attorno a domenica 3. La traiettoria esatta di questo flusso freddo di origine polare non è ancora chiara, ma con buona probabilità potrebbe raggiungere almeno i Balcani e lambire il Centro-Sud. In questo caso, potremmo vivere una prima settimana di novembre con due volti: inizialmente stabile e mite ovunque, per poi passare a un contesto pienamente invernale, con tanto di freddo, venti forti e nevicate sull’Appennino.