Meteo: Novembre parte subito con l’Estate di San Martino!

L’alta pressione subtropicale sta cercando di avvolgere gran parte del Sud e del Medio-basso Adriatico in queste ore, mentre sulle restanti aree dell’Italia, in particolare sul Medio-alto Tirreno e al Nord-Ovest, persistono addensamenti, rovesci e qualche forte temporale. Questa instabilità non cederà facilmente, anzi, si intensificherà ulteriormente tra venerdì, sabato e domenica, a causa dell’avvicinamento di un’altra minacciosa perturbazione dall’Atlantico.

Le condizioni meteo peggioreranno su regioni come Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna, dove sono attese piogge decisamente importanti con accumuli superiori ai 150 mm. Questi rovesci potrebbero causare problemi di natura idrogeologica, vista la già elevata saturazione dei terreni.

Per un miglioramento del tempo bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana, quando l’alta pressione riuscirà ad espandersi più a nord, avvolgendo gran parte d’Italia. L’anticiclone nordafricano porterà non solo tempo più stabile da Nord a Sud, ma anche un sostanziale aumento delle temperature, specialmente al Meridione. Al Nord, tuttavia, torneranno nubi basse e qualche banco di nebbia, un fenomeno naturale in presenza di alte pressioni durante l’autunno.

L’alta pressione fino ai primi di novembre

Con buona probabilità, l’alta pressione ci farà compagnia almeno fino ai primissimi giorni di novembre, garantendo tempo stabile in tutta l’Italia. Per le regioni settentrionali e tirreniche, questa è una buona notizia dopo tanta pioggia e numerosi fenomeni estremi, mentre al Sud, purtroppo, la situazione di siccità continuerà a essere un problema.

Estate di San Martino e possibili cambiamenti

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo, i primi due giorni di novembre saranno molto stabili e miti su tutta Italia, tanto che potremmo parlare di una vera e propria estate di San Martino, con temperature fino a 25°C che potrebbero invogliare a trascorrere qualche ora in riva al mare. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto durerà questa fase: dagli ultimi aggiornamenti, emerge la possibilità di un forte calo delle temperature a partire dal primo weekend di novembre, ma ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.