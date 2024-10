Meteo Padova, previsioni da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre

Venerdì, 25 Ottobre 2024

Per Venerdì, a Padova, ci aspettiamo una giornata piuttosto nuvolosa con precipitazioni, in particolare durante la mattinata. Da mezzogiorno fino alle 17:00, la pioggia sarà abbondante, per poi attenuarsi gradualmente verso la serata. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C, con un’umidità che oscillerà tra il 88% e il 97%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 7 e i 12 km/h, provenendo prevalentemente da nord-nordest.

Sabato, 26 Ottobre 2024

Sabato, il cielo a Padova sarà nuovamente coperto per gran parte della giornata. Durante la mattina e il primo pomeriggio ci sarà una leggera pioggia, che si intensificherà intorno alle 11:00 e durerà fino alle 16:00, quando poi si attenuerà. Le temperature aumenteranno leggermente, con valori compresi tra i 15 e i 20°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, tra il 84% e il 98%. Il vento soffierà da est-nordest con intensità compresa tra i 6 e i 10 km/h.

Domenica, 27 Ottobre 2024

Domenica a Padova il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata, con una diminuzione delle nuvole nel primo pomeriggio. Le precipitazioni si manterranno assenti, e le temperature saranno comprese tra i 15 e i 19°C. L’umidità si manterrà tra l’84% e il 100%. Il vento soffierà da est-nordest con intensità variabile tra i 3 e i 9 km/h. Verso sera è prevista la comparsa di nebbia, con il calo delle temperature a seguito.