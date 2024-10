Meteo Perugia, previsioni da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre

Previsioni Meteo Perugia prossimi giorni 25 Ottobre, 26 Ottobre, 27 Ottobre:

Le prossime giornate a Perugia saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche variegate e mutevoli. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì 25 Ottobre, 2024:

Durante la mattina, ci aspettiamo precipitazioni continue con piogge moderate e una temperatura che oscillerà tra i 15 e i 17 gradi. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto e le condizioni di umidità si manterranno elevate, con possibili temporali e un leggero calo della temperatura. La sera e la notte vedremo un cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai 15 gradi.

Il vento soffierà provenendo da Est e Sud-Est con una velocità compresa tra 3 e 7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attestandosi tra il 88% e il 97%.

Sabato 26 Ottobre, 2024:

La giornata inizierà con nebbie e una temperatura di 15 gradi, con un’umidità alta. Durante la mattinata, le nebbie si dissiperanno e il cielo si presenterà parzialmente coperto, con un aumento delle temperature fino a toccare i 18 gradi. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con condizioni di umidità che si manterranno elevate, e il vento soffierà da Sud a Sud-Ovest. La sera e la notte vedranno un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 15 gradi.

Il vento sarà prevalentemente da Sud con intensità variabile tra 1 e 6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, con valori intorno all’80%.

Domenica 27 Ottobre, 2024:

Durante la mattina, ci aspettiamo un cielo coperto con temperature intorno ai 14 gradi e un’umidità elevata. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un aumento delle temperature fino a toccare i 19 gradi, ma con possibili piogge nel primo pomeriggio. La sera e la notte il cielo sarà coperto con un leggero calo delle temperature.

Il vento soffierà da Nord-Est e Nord con una velocità compresa tra 0 e 5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 79% e il 100%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un aumento delle temperature e condizioni di umidità elevate, con possibili precipitazioni e temporali. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.