Meteo Prato, previsioni da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre

Venerdì, 25 Ottobre 2024

Il tempo a Prato per venerdì sarà caratterizzato da piogge continue per gran parte della giornata. Dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, ci saranno precipitazioni con intensità variabile accompagnate da una temperatura che si manterrà intorno ai 17-19°C. L’umidità sarà molto elevata, superando il 90% per gran parte della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da est e sud-est con una velocità compresa tra 0 e 5 km/h.

Sabato, 26 Ottobre 2024

La pioggia continuerà anche sabato, con una copertura nuvolosa che interesserà l’intera giornata. Le temperature saranno leggermente più alte rispetto al giorno precedente, con valori compresi tra 17 e 20°C. L’umidità si manterrà elevata, con valori intorno all’90%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da nord e nord-est con una velocità variabile tra 0 e 6 km/h. Nel pomeriggio, è prevista l’arrivo di temporali con raffiche di vento più intense, che potrebbero raggiungere i 4 km/h.

Domenica, 27 Ottobre 2024

La giornata di domenica vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche. La copertura nuvolosa si diraderà nel corso della giornata, lasciando spazio a sprazzi di sole. Le temperature saranno in netto aumento, con valori massimi che potrebbero superare i 22°C. L’umidità diminuirà gradualmente, attestandosi intorno all’85% nelle prime ore del mattino e scendendo al 55% nel pomeriggio. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 1 e 6 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Prato sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge abbondanti e temporali sabato, ma con un miglioramento significativo atteso per la giornata di domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di adottare le misure necessarie per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.