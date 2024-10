Meteo Venezia, previsioni da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre

Venerdì, 25 Ottobre 2024

La giornata di venerdì si preannuncia molto piovosa a Venezia. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore del mattino, con piogge che diventeranno più intense a partire dalle ore 11:00. Nel pomeriggio e in serata le piogge continueranno a cadere, diventando anche deboli e accompagnate da nebbia. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C, con un’umidità che raggiungerà il 97%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 10-14 km/h.

Sabato, 26 Ottobre 2024

Sabato il maltempo proseguirà, con piogge che caratterizzeranno gran parte della giornata. Nelle prime ore del mattino la pioggia sarà abbondante, con un’umidità che toccherà il 99%. Nel corso della giornata le precipitazioni si alterneranno a momenti di copertura nuvolosa e nebbia. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 19°C, con un vento che ruoterà da est a nord-est con intensità variabile dai 5 ai 8 km/h.

Domenica, 27 Ottobre 2024

La domenica si preannuncia come una giornata di transizione, con cieli nuvolosi che lasceranno spazio a schiarite nel corso della giornata. La nebbia sarà ancora presente nelle prime ore del mattino, ma si dissiperà gradualmente. Le temperature tenderanno ad aumentare, raggiungendo i 19-20°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da est a nord-est con una velocità compresa tra i 3 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 97%, con una diminuzione prevista nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Venezia evidenziano una forte instabilità atmosferica, con piogge e nebbia che caratterizzeranno le prime due giornate. Tuttavia, la domenica si prospetta con un miglioramento delle condizioni, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle informazioni meteo in tempo reale per eventuali aggiornamenti e modifiche delle previsioni. Restate informati e preparatevi ad affrontare un fine settimana dal clima mutevole a Venezia.