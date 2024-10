Weekend con forte maltempo al Nord-Ovest, stabile al Sud

Nel fine settimana si riproporrà un quadro meteorologico marcatamente diviso sull’Italia. Il Centro-Sud godrà di condizioni prevalentemente stabili, grazie all’azione di un’alta pressione sub-tropicale che continuerà a favorire cieli in gran parte sereni e temperature miti. Di contro, il Nord-Ovest sarà investito da un’intensa ondata di maltempo, causata dall’influenza di una vasta depressione situata tra Francia e Spagna, innescata da una saccatura atlantica in avvicinamento.

Questa configurazione porterà piogge abbondanti e continue, anche a carattere di temporale, soprattutto su Liguria e Piemonte, dove si potrebbero superare facilmente i 100-150 mm di pioggia sia nella giornata di sabato che di domenica, con accumuli complessivi che, entro la fine dell’evento, potrebbero dunque toccare o superare i 300 mm (con picchi localmente anche superiori). Questo scenario accresce il rischio di esondazioni dei fiumi, allagamenti e frane nelle aree più esposte, data anche la saturazione dei terreni dopo recenti precipitazioni.

Sabato 26 ottobre

Sabato sarà una giornata caratterizzata da forti piogge sul Nord-Ovest, in particolare sulla Liguria e il Piemonte, dove i fenomeni potranno risultare intensi e persistenti. Si prevede il rischio di nubifragi o temporali stazionari, con accumuli di pioggia che, già nella giornata di sabato, potrebbero superare i 100 mm in alcune aree, in particolar modo sulla Liguria centrale e sui settori alpini/prealpini del Piemonte.

Le restanti regioni del Nord saranno interessate da una situazione più variabile, con piogge meno consistenti. Al Centro-Sud, al contrario, il tempo sarà soleggiato con ampie schiarite, grazie alla presenza di venti di Scirocco che manterranno temperature miti.

Domenica 27 ottobre

Domenica, il maltempo non dovrebbe dar tregua al Nord-Ovest, con precipitazioni che continueranno a interessare Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale. Anche in questa giornata, gli accumuli potranno raggiungere e superare i 100-150 mm, soprattutto su Liguria e Piemonte, con conseguenti criticità idrogeologiche. L’eventuale somma delle piogge cadute tra sabato e domenica potrebbe portare ad accumuli di pioggia notevoli in grado di determinare danni per esondazioni e frane.

Nel resto del Paese, si prevede un quadro più stabile. Anche se la Sardegna potrebbe essere colpita da qualche pioggia specie nella prima parte del giorno, il Centro-Sud continuerà a beneficiare di tempo stabile e mite, con temperature che si manterranno su valori diurni di 23-24°C.

In conclusione, il Nord-Ovest dovrà affrontare un weekend critico sul fronte meteorologico, con il rischio di piogge torrenziali che potrebbero mettere a dura prova il territorio. Al contrario, il Centro-Sud godrà di condizioni più tranquille, con un clima ancora favorevole grazie alla protezione dell’alta pressione.