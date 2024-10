Meteo: Autunno ancor più estremo, piomba l’Estate di San Martino?

In queste ore, l’alta pressione subtropicale sta gradualmente estendendosi su gran parte del Sud Italia e del medio-basso Adriatico, portando condizioni più stabili in queste aree. Tuttavia, la situazione rimane diversa nel Medio-alto Tirreno e al Nord-Ovest, dove continuano a formarsi addensamenti nuvolosi, accompagnati da rovesci e temporali di intensità variabile. L’instabilità atmosferica non sembra destinata a diminuire nel breve periodo; anzi, potrebbe intensificarsi ulteriormente verso il fine settimana, a causa di una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico.

Le previsioni indicano un netto peggioramento del meteo tra venerdì e domenica, specialmente su regioni come la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, la Toscana e la Sardegna. Su queste zone sono attese piogge abbondanti, con accumuli che potrebbero superare i 150 mm. Vista la già elevata saturazione dei terreni, questi rovesci rischiano di aggravare i problemi idrogeologici, con un aumento del rischio di frane e allagamenti. Questo scenario richiederà un’attenta osservazione delle allerte meteo locali e un alto livello di prudenza.

Stabilità in arrivo con l’alta pressione

Per un significativo miglioramento delle condizioni meteorologiche, sarà necessario attendere l’inizio della prossima settimana. L’alta pressione si estenderà ulteriormente verso nord, coprendo gran parte dell’Italia e portando un periodo di relativa stabilità. L’anticiclone nordafricano influenzerà le temperature, che subiranno un netto aumento, specialmente nelle regioni meridionali, dove si potranno registrare valori termici decisamente sopra la media. Nel Nord Italia, però, l’alta pressione favorirà la formazione di nubi basse e qualche banco di nebbia, fenomeno tipico dell’autunno in presenza di stabilità atmosferica.

Secondo le ultime tendenze, l’alta pressione dovrebbe mantenersi su tutta la penisola almeno fino ai primi giorni di novembre, garantendo una fase di tempo stabile. Questa è una buona notizia per le regioni del Nord e del versante tirrenico, che potranno finalmente beneficiare di una pausa dalle piogge. Al Sud, tuttavia, la situazione di siccità persisterà, creando preoccupazioni per l’approvvigionamento idrico. Nonostante questo, il clima mite potrebbe offrire una sorta di “estate di San Martino”, con temperature che potrebbero raggiungere i 25°C.

Estate di San Martino e cambiamenti meteo in vista

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo suggeriscono che i primi due giorni di novembre saranno caratterizzati da stabilità e clima mite su tutto il territorio nazionale. In alcune zone, specialmente al Sud, si potrebbero toccare picchi di 25°C, rendendo possibile trascorrere del tempo all’aperto e magari vicino al mare. Tuttavia, la fase stabile potrebbe essere di breve durata: si intravedono segnali di un possibile calo delle temperature già dal primo weekend di novembre, con un ritorno a condizioni più fredde, ma per conferme bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.