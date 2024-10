Meteo: caldo per pochi giorni, poi cambia tutto!

Un vasto campo di alta pressione subtropicale sta cercando di estendersi su buona parte del Sud Italia e delle regioni del Medio-basso Adriatico, portando condizioni di relativa stabilità. Tuttavia, sulle aree settentrionali e lungo il Medio-alto Tirreno, l’instabilità atmosferica continua a farsi sentire, con frequenti rovesci e temporali che colpiscono particolarmente il Nord-Ovest. Questa situazione non accenna a migliorare, e nei prossimi giorni, tra venerdì e domenica, potrebbe peggiorare a causa di una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico.

Forte maltempo in arrivo nel fine settimana

Le previsioni indicano un ulteriore deterioramento delle condizioni meteorologiche nelle regioni del Nord-Ovest e del versante tirrenico. Tra le zone maggiormente colpite ci saranno la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, la Toscana e la Sardegna, dove sono attesi forti rovesci e accumuli pluviometrici che supereranno i 150 mm. Questi fenomeni, combinati con la già elevata saturazione dei terreni, potrebbero provocare significativi problemi di natura idrogeologica, come frane e allagamenti. Sarà fondamentale prestare attenzione alle allerte meteo e adottare le misure di prevenzione necessarie.

Per un miglioramento sostanziale delle condizioni meteo, sarà necessario attendere l’inizio della settimana prossima. In questo periodo, l’alta pressione riuscirà a espandersi verso il Nord, avvolgendo l’intera penisola italiana. Il ritorno dell’anticiclone nordafricano favorirà condizioni più stabili da Nord a Sud e un marcato aumento delle temperature, in particolare al Meridione, dove si registreranno valori termici ben superiori alla media stagionale. Tuttavia, nel Nord Italia, l’alta pressione potrebbe favorire la formazione di nubi basse e la comparsa di nebbia, fenomeno comune durante l’autunno.

Alta pressione stabile fino ai primi di novembre

Secondo le attuali proiezioni, l’alta pressione dovrebbe persistere su tutta l’Italia almeno fino ai primi giorni di novembre, assicurando un periodo di stabilità meteorologica. Questa fase di tempo stabile sarà particolarmente benefica per le regioni del Nord e per il versante tirrenico, che hanno recentemente sperimentato condizioni di maltempo estremo. Al contrario, nel Sud Italia, la siccità continuerà a rappresentare una sfida, con il rischio di ulteriori difficoltà sul fronte delle riserve idriche.

Secondo i più recenti aggiornamenti dei modelli meteorologici, i primi giorni di novembre potrebbero essere caratterizzati da condizioni particolarmente miti e stabili in tutta la penisola, dando vita a una vera e propria “Estate di San Martino“. Le temperature potrebbero salire fino a 25°C, rendendo piacevole trascorrere del tempo all’aperto, specialmente lungo le coste. Tuttavia, questa fase di tempo stabile potrebbe essere breve: si ipotizza un marcato calo termico già a partire dal primo weekend di novembre, ma sarà necessario attendere ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.