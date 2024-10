Meteo Week-End: altri nubifragi, rischio alluvioni su alcune regioni?

Nonostante la presenza di un apparente anticiclone che domina su gran parte del territorio, le regioni del Nord e del medio-alto Tirreno continuano a essere colpite da piogge e temporali. Sebbene la pressione atmosferica al suolo si mantenga elevata, tra i 1020 e i 1030 hPa, questo non basta a scongiurare il maltempo. Fattori cruciali come la pressione in alta quota, la forza e la direzione dei venti a varie altitudini, le turbolenze atmosferiche e, soprattutto, il livello di umidità nella colonna d’aria, stanno alimentando continui rovesci. In particolare, la Toscana è tra le zone più colpite, dove si registrano nuovi nubifragi di una certa intensità.

Nel prossimo fine settimana, è previsto un ulteriore deterioramento delle condizioni meteorologiche al Nord-Ovest. Una nuova e potente perturbazione si sta avvicinando e porterà con sé rovesci e temporali di lunga durata su regioni come il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia, la Liguria e, di nuovo, la Toscana. Anche la Sardegna sarà interessata dal maltempo per un periodo di circa 72 ore, fino a domenica. Questa situazione di instabilità potrebbe peggiorare progressivamente, con piogge intense che potrebbero causare ulteriori disagi.

Accumuli di pioggia e rischio idrogeologico

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici indicano che le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti nelle zone più esposte, come l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, la Liguria centro-orientale e l’alta Toscana. In alcune di queste aree, entro domenica si potrebbero registrare oltre 150 mm di pioggia, soprattutto in prossimità dei rilievi montuosi. Questa quantità di acqua andrà a sommarsi a quella già caduta nelle settimane precedenti, aumentando il rischio di frane e aggravando le condizioni idrogeologiche del territorio. È quindi essenziale prestare attenzione alle previsioni e seguire costantemente le eventuali allerte meteo che verranno diramate dalla Protezione Civile.

Un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche potrebbe avvenire solo all’inizio della prossima settimana. L’espansione dell’alta pressione, anche in quota, avvolgerà finalmente gran parte della penisola, portando a una fase più stabile e soleggiata. Questo cambio di scenario dovrebbe mettere fine alla lunga sequenza di temporali e permettere un ritorno a condizioni meteorologiche più favorevoli per tutte le regioni d’Italia.