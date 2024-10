Nubifragi in arrivo: ecco le regioni a rischio nel fine settimana

Nonostante la presenza di un anticiclone sulla maggior parte del territorio italiano, le piogge e i temporali continuano a colpire il Nord e il medio-alto Tirreno. Anche se la pressione atmosferica al suolo è piuttosto elevata, oscillando tra i 1020 e i 1030 hPa, questo non è sufficiente a bloccare il maltempo. Fattori come la pressione in alta quota, l’intensità dei venti a diverse altitudini, le turbolenze e, soprattutto, l’alto tasso di umidità nell’atmosfera, stanno contribuendo a causare frequenti rovesci. In particolare, regioni come la Toscana stanno affrontando nuovi episodi di nubifragi, aggravando la situazione già critica.

Nel prossimo fine settimana, si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo al Nord-Ovest. Una nuova e intensa perturbazione è pronta a colpire il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia, la Liguria e nuovamente la Toscana. Anche la Sardegna non sarà risparmiata e rimarrà sotto la pioggia per circa 72 ore, fino alla fine del weekend. Questa nuova ondata di maltempo porterà temporali persistenti e abbondanti rovesci, che colpiranno le zone montane e i settori più esposti.

Precipitazioni abbondanti e rischio idrogeologico

Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa perturbazione provocherà accumuli di pioggia molto significativi, specialmente nelle aree dell’alto Piemonte, dell’alta Lombardia, della Liguria centro-orientale e dell’alta Toscana. In queste zone, entro domenica si potrebbero superare i 150 mm di pioggia, soprattutto vicino ai rilievi montuosi. Queste forti precipitazioni andranno a sommarsi a quelle cadute nelle scorse settimane, incrementando il rischio di frane e altre problematiche di natura idrogeologica. È quindi fondamentale seguire con attenzione le previsioni e le eventuali allerte meteo diramate dalla Protezione Civile.

Per assistere a un miglioramento stabile delle condizioni meteo, sarà necessario aspettare l’inizio della prossima settimana. In quel periodo, si prevede che l’alta pressione riuscirà finalmente a stabilizzarsi anche in quota, portando bel tempo e una fase più tranquilla su gran parte della penisola. Questo garantirà giornate più soleggiate e una tregua dalle precipitazioni che hanno colpito duramente molte regioni negli ultimi giorni.