Violento temporale su Civitavecchia: pesanti allagamenti in atto

In queste ore, forti temporali stanno colpendo come previsto l’area tirrenica, soprattutto Toscana e Lazio settentrionale, creando locali disagi. A Civitavecchia, in particolare, si sta abbattendo un nubifragio, causando gravi problemi alla circolazione e allagamenti diffusi, con accumuli di pioggia che hanno rapidamente raggiunto i 60 mm, secondo le rilevazioni locali.

La zona sud di Civitavecchia è stata colpita con particolare intensità: l’area di San Gordiano ha registrato allagamenti estesi, con situazioni critiche nei pressi del ponte vicino al ristorante L’Ideale e lungo l’Aurelia, che risulta completamente allagata. Le auto sono costrette a muoversi a passo d’uomo, mentre alcuni veicoli sono rimasti bloccati in mezzo all’acqua, con i conducenti fermi a bordo, impossibilitati a proseguire. Anche alcuni mezzi pesanti si sono fermati a causa delle condizioni insidiose della strada.

La situazione sulla via Aurelia è particolarmente complicata nel tratto che collega Santa Marinella a Civitavecchia, dove la forte pioggia ha reso estremamente difficili i collegamenti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per gestire l’emergenza, cercando di garantire la sicurezza e agevolare il transito.

Il fosso di Casaletto Rosso non è riuscito a contenere l’enorme quantità di pioggia caduta in breve tempo, ed è esondato, causando ulteriori allagamenti nelle aree circostanti. Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non necessari e di prestare massima attenzione lungo le strade allagate.

Il maltempo ha subito un’intensificazione dalle ore 10:00, con pioggia torrenziale, forte attività elettrica e raffiche di vento. Attualmente continua a piovere ma il grosso delle precipitazioni si sta spostando verso l’interno.