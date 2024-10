Meteo: freddo e neve a inizio Novembre, ipotesi ancora viva!

Davvero novembre inizierà con un’ondata di freddo intenso? Questa ipotesi, già prospettata nei giorni scorsi dai principali centri di calcolo, era stata temporaneamente accantonata ma è tornata in auge negli aggiornamenti più recenti. Il ritorno del freddo invernale in Italia sembra acquisire sempre più consensi e potrebbe effettivamente concretizzarsi durante la prima decade di novembre.

Una massa d’aria molto fredda, proveniente direttamente dal Polo Nord, potrebbe investire la Scandinavia e successivamente l’Est Europa, dando origine alla prima intensa ondata di freddo invernale per il Vecchio Continente. Nei primissimi giorni di novembre, il freddo avvolgerà tutto l’Est Europa, portando nevicate fino a quote bassissime, addirittura in pianura.

Una breve parentesi di stabilità

In Italia, i primi due giorni di novembre saranno generalmente stabili e gradevoli, con temperature che raggiungeranno i 22-23 °C in diverse regioni. Tuttavia, l’instabilità potrebbe colpire la Sicilia e la Sardegna a causa di una depressione presente nel Mediterraneo occidentale, che invierà correnti umide sulle nostre isole maggiori, generando possibili rovesci e temporali.

Cambiamenti dal 3 novembre: arriva il freddo Artico?

Dal 3 novembre in poi, la situazione potrebbe mutare radicalmente: una parte dell’aria fredda situata sull’Est Europa, che nel frattempo si sarà ulteriormente raffreddata per via dell’irraggiamento notturno, potrebbe scivolare sui Balcani per poi raggiungere la nostra penisola, portando a un sensibile calo delle temperature. Questa discesa di aria fredda interesserà soprattutto il versante Adriatico e il Sud Italia, dove si prevedono temperature invernali e nevicate a quote inusualmente basse per il periodo.

Nel Nord Italia si potrebbe assistere a un clima molto più freddo, specialmente di notte, ma anche relativamente secco grazie alla protezione fornita dall’arco alpino. Le precipitazioni dovrebbero essere scarse o assenti. Naturalmente, è ancora prematuro prevedere con esattezza la traiettoria che seguirà questa ondata di freddo precoce; per una conferma più dettagliata, attendiamo ulteriori aggiornamenti, che offriranno un quadro più chiaro della situazione.