Meteo: Halloween e Ognissanti col bel tempo? Non per tutti

Ci avviciniamo a grandi falcate alla fine di ottobre, con alle spalle svariate perturbazioni che hanno duramente colpito le regioni del Nord e del versante tirrenico. Anche in queste ore sono in atto piogge e temporali sul nord-ovest a causa di una perturbazione letteralmente bloccata sul Mediterraneo occidentale, che non riesce a trovare vie di fuga a causa di un promontorio anticiclonico ben disteso tra il Sud Italia e i Balcani. Questa barriera anticiclonica è la responsabile principale delle piogge persistenti che stanno colpendo le regioni nord-occidentali.

Un miglioramento in arrivo

Fortunatamente, arriverà un miglioramento con l’arrivo della nuova settimana; pertanto, ci aspettiamo un sensibile miglioramento delle condizioni meteo anche al Nord a partire dal 28 ottobre. Anche Halloween e Ognissanti risulteranno stabili su quasi tutta l’Italia, grazie alla permanenza di questo campo di alta pressione su tutta l’Europa centrale.

Il tempo, tuttavia, non sarà stabile in ogni angolo d’Italia: alla base di questo campo di alta pressione, in corrispondenza del basso Mediterraneo, ci aspettiamo un calo dei geopotenziali e l’arrivo di instabilità legata a un ciclone isolato sul Mediterraneo occidentale. Questa perturbazione invierà correnti ricche di umidità tra il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, favorendo lo sviluppo di nubi, piogge e anche intensi temporali.

Previsioni per le isole maggiori

Questa instabilità potrebbe presentarsi sulle nostre isole maggiori sia nella giornata di Halloween sia in quella di Ognissanti, per poi raggiungere l’apice il 2 novembre. Insomma, su gran parte d’Italia potrebbe splendere il sole, con temperature molto piacevoli in pieno giorno, mentre su Sardegna e Sicilia potrebbe servire l’ombrello.

L’area più a rischio è quella della Sardegna meridionale, in particolare nel cagliaritano, dove potrebbero verificarsi accumuli decisamente sostanziosi, anche oltre i 100 mm entro il 2 novembre.