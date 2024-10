Meteo: dal caldo al freddo in pochi giorni! Novembre clamoroso!

Ci si domanda se il mese di novembre comincerà con una forte ondata di freddo. Questa possibilità, già discussa nei giorni scorsi dai principali centri meteorologici, era stata momentaneamente messa da parte, ma è tornata alla ribalta negli aggiornamenti recenti. L’eventualità di un ritorno del clima invernale in Italia sembra guadagnare sempre più sostegno e potrebbe effettivamente manifestarsi nei primi giorni di novembre.

Una massa d’aria estremamente fredda, che proviene direttamente dal Polo Nord, potrebbe colpire prima la Scandinavia e successivamente l’Europa orientale, dando vita alla prima significativa ondata di freddo invernale del Vecchio Continente. Nei primissimi giorni di novembre, questo freddo avvolgerà tutta l’Europa orientale, portando nevicate fino a quote molto basse, con fiocchi di neve che potrebbero cadere anche in pianura.

Alta pressione in vista per tutti

In Italia, i primi due giorni di novembre saranno caratterizzati da condizioni prevalentemente stabili e piacevoli, con temperature che potrebbero raggiungere i 22-23 °C in varie regioni. Tuttavia, un certo grado di instabilità atmosferica potrebbe interessare in particolare la Sicilia e la Sardegna, a causa di una depressione attiva nel Mediterraneo occidentale. Questa situazione porterà correnti umide sulle nostre isole maggiori, generando potenziali rovesci e temporali.

Freddo precoce!

A partire dal 3 novembre, il quadro meteorologico potrebbe cambiare drasticamente. Una parte dell’aria fredda presente nell’Europa orientale, che si sarà ulteriormente raffreddata a causa dell’irraggiamento notturno, potrebbe muoversi verso i Balcani e poi giungere sulla nostra penisola. Questo porterà a un notevole abbassamento delle temperature. Questa discesa dell’aria fredda colpirà soprattutto il versante Adriatico e il Sud Italia, dove si prevedono temperature invernali e nevicate a quote insolite per questo periodo dell’anno.

Al nord si potrebbero registrare condizioni decisamente più fredde durante le ore notturne, con un clima relativamente secco grazie alla protezione fornita dalle Alpi. Le precipitazioni, infatti, dovrebbero risultare scarse o addirittura assenti. È importante notare che, al momento, è ancora prematuro stabilire con precisione la traiettoria di questa ondata di freddo precoce; ulteriori aggiornamenti saranno necessari per fornire un quadro più chiaro della situazione meteorologica.