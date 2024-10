Violenti nubifragi nel Sud Sardegna: un ragazzo disperso, ingenti i danni in molti comuni

Un’ondata di maltempo, come previsto, si è abbattuta tra ieri e oggi anche sulla Sardegna, con forti temporali che hanno colpito duramente soprattutto il sud dell’isola. Le piogge più intense si sono verificate durante la serata/nottata, portando disagi e criticità diffuse.

Un episodio drammatico si è consumato nell’area di Monte Arcosu, l’oasi del WWF situata nel sud Sardegna, dove un ragazzo risulta attualmente disperso. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane faceva parte di un gruppo di otto persone che stava attraversando la zona la scorsa notte, quando si è scatenato il nubifragio. Il gruppo, diretto a casa di amici per una cena, viaggiava su diverse auto. Giunti a un guado, uno dei veicoli è stato trascinato via dalla forza della corrente, mentre gli altri sono riusciti a mettersi in salvo, raggiungendo un rifugio e allertando i soccorsi. Gli elicotteri dei Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo la maggior parte del gruppo, ma un giovane risulta appunto ancora disperso. Le ricerche, sia con l’ausilio di elicotteri sia con squadre a terra, sono in corso da diverse ore, e le autorità continuano a monitorare la situazione con apprensione.

Nel sud della Sardegna, i nubifragi hanno generato allagamenti estesi, in particolare nelle zone di Siliqua e Iglesias, dove sono stati segnalati decine di interventi dei Vigili del Fuoco. Pesantemente colpita dal nubifragio la località di Vallermosa, dove sono caduti quasi 250 mm di pioggia in poche ore, un quantitativo che ha messo a dura prova il sistema idrico locale, causando disagi lungo le strade e nelle aree residenziali. Anche il Comune di Capoterra ha subito alcuni disagi e, per precauzione, è stata rimandata una festa cittadina prevista tra ieri e oggi. Ingenti allagamenti a San Gavino Monreale, con l’acqua che ha raggiunto il metro di altezza. Allagamenti e criticità segnalate anche a Pabillonis, Villacidro, Villasor, Decimomannu, Carbonia, e nell’area metropolitana di Cagliari. Decine qui gli interventi dei vigili del fuoco.

Numerosi i disagi alla viabilità, con strade interrotte per frane e smottamenti. Sulla SP2, raccomanda la protezione civile, «massima prudenza per presenza di frane sulla carreggiata». «Si avvisano i cittadini che non hanno ancora segnalato eventuali disagi e scantinati allagati – si legge sulla pagina facebook del comune di Siliqua – di farlo segnalando al numero 3403583271. La protezione civile, insieme ai VVF ha lavorato tutta la notte per limitare i disagi e dare supporto alla cittadinanza. Nelle prossime ore se le piogge dovessero dare tregua interverranno per cercare il più possibile di ripristinare la normalità».

Chiusa e poi riaperta, perché invasa dai detriti causati dall’esondazione del Rio Fanaris, la strada statale 196 tra Villasor e Villacidro. Chiusa anche la statale 193 tra il km 16 e il km 22. A Decimomannu ferrovia Cagliari-Iglesias interrotta in direzione Iglesias.

Frane anche sulla statale 131, all’altezza di Sardara. A Pabillonis è crollato il ponticello di “sa Taba”, lasciando la zona parzialmente isolata.

Non c’è solo il Sud Sardegna a fare i conti col maltempo. Anche l’Oristanese è stato travolto dai nubifragi. Fra i comuni più colpiti figurano Terralba, San Nicolò Arcidano, Uras, Marrubiu. Oltre 50 gli interventi per le forti piogge svolti nelle ultime 12 ore dalle squadre dei Vigili del fuoco del comando di Oristano con sei squadre impegnate maggiormente.