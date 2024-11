Meteo: alta pressione fortissima fino a questa data, poi ci aspetta un cambiamento

L’Italia si trova in una fase meteorologica caratterizzata da una presenza stabile dell’alta pressione che copre gran parte del territorio. Questo campo anticiclonico continuerà a dominare le condizioni atmosferiche nei primi giorni di novembre, mantenendo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il Paese e tendendo ben lontane le perturbazioni.

Tuttavia, verso il 7-8 novembre, si potrebbe assistere a un parziale cedimento dell’anticiclone, o per meglio dire solo un lieve indebolimento, in grado comunque di innescare dell’instabilità su alcune zone, specialmente sulle Isole Maggiori e le aree tirreniche.

In questa fase, i modelli meteo indicano la possibile formazione di rovesci e temporali sparsi sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Sardegna e sulla Sicilia. Questi fenomeni, tuttavia, non avranno le caratteristiche di una vera e propria perturbazione organizzata e diffusa: si tratterà di precipitazioni localizzate e a carattere intermittente, che potrebbero colpire in modo irregolare, lasciando alcune aree completamente asciutte. L’aumento della nuvolosità sarà avvertibile anche su altre zone della Penisola, ma senza precipitazioni significative.

Questa fase instabile non porterà, quindi, un maltempo diffuso, e gran parte dell’Italia dovrebbe continuare a beneficiare di condizioni prevalentemente asciutte e stabili. Per tanto anche sotto il profilo termico non si prevedono particolari scossoni: gran parte delle regioni continueranno ad avere temperature diurne ancora miti, con valori leggermente sopra la media soprattutto laddove vi sarà il sole e non avremo la presenza di nebbie e nubi basse.

Il regime anticiclonico, seppur meno intenso rispetto ai primi del mese, dovrebbe riuscire a persistere fin verso la fine della prima decade di novembre. Per il periodo successivo, le previsioni restano piuttosto incerte (normalissimo data l’elevata distanza temporale): i modelli non escludono che, verso la fine della prima decade o l’inizio della seconda, l’alta pressione possa subire un indebolimento più importante. Qualora si concretizzasse un cedimento, l’Italia potrebbe essere esposta a correnti di aria instabile provenienti da nord-est o da ovest, che favorirebbero un aumento delle precipitazioni e un possibile abbassamento delle temperature. Nonostante questa ipotesi, è ancora troppo presto per definire un’evoluzione previsionali affidabile.

Per il momento, quindi, l’Italia resterà sotto il dominio anticiclonico, che garantirà un prolungamento della stabilità atmosferica, pur con qualche disturbo atteso dopo il 5-6 Novembre, quando l’alta pressione inizierà a perdere un po’ di colpi. Seguite i prossimi aggiornamenti!