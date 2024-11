Meteo: torna la pioggia su alcune regioni, poi tocca al freddo?

Un vasto anticiclone domina le condizioni meteo su tutta l’Italia e l’Europa centrale, con alcuni temporali ancora presenti lungo le coste orientali della Spagna. Tuttavia, nelle prossime ore, anche la penisola iberica sarà avvolta dall’alta pressione, che porterà finalmente a un allontanamento del maltempo. L’espansione di questa massa d’aria stabile verso ovest contribuirà a un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra penisola, specialmente con l’avvicinarsi del fine settimana.

Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno delle piogge, ma solo in modo sporadico e limitato a determinate aree. L’alta pressione nel Basso Mediterraneo potrebbe infatti indebolirsi a causa dell’arrivo di infiltrazioni di aria fredda e instabile, provenienti dall’Europa orientale e dal Nord Atlantico. Queste infiltrazioni instabili in quota potranno favorire la formazione di piovaschi e temporali localizzati, in particolare su Sicilia, Sardegna e, occasionalmente, in Liguria, Piemonte e Toscana.

Arriva il freddo?

Le condizioni di maltempo dovrebbero manifestarsi soprattutto tra il 7 e il 9 novembre. Successivamente, intorno al 10 novembre, si potrebbe verificare un’incursione di aria più fredda dall’Europa dell’Est. Anche se l’intensità di questo raffreddamento è ancora incerta, potrebbe trattarsi di una massa d’aria fredda ma abbastanza secca, con scarse probabilità di produrre precipitazioni abbondanti. Tuttavia, si prevede un calo delle temperature, che porterà un primo assaggio d’inverno su alcune aree dell’Europa orientale.

Sull’Italia, almeno fino al 10 novembre, le precipitazioni significative saranno praticamente assenti, tranne che in alcune aree. Sarà opportuno tenere a portata di mano l’ombrello solo in Sardegna, Sicilia e, a tratti, nel Nord-Ovest durante la seconda parte della settimana. In queste regioni, infatti, l’instabilità atmosferica potrebbe portare a piogge sparse.

Ci stiamo davvero avvicinando alla fine anticipata dell’autunno? Questo vasto anticiclone che si estende su metà Europa ha modificato notevolmente il quadro meteorologico rispetto ai mesi precedenti. Le perturbazioni che avevano caratterizzato il Nord Italia e il versante tirrenico tra settembre e ottobre si trovano ora di fronte a una solida barriera di alta pressione. Questo “muro” anticiclonico sta impedendo l’arrivo di nuovi fronti di maltempo, e potrebbe non consentire l’arrivo di significative ondate di pioggia per gran parte della prima metà di novembre.