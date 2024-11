Meteo Prato, previsioni da Giovedì 07/11/2024 a Sabato 09/11/2024 Se sei curioso di sapere che tempo farà a Prato nei prossimi giorni, sei nel posto giusto! Ecco le previsioni meteo dettagliate per Giovedì 07/11/2024, Venerdì 08/11/2024 e Sabato 09/11/2024. Sia che tu stia pianificando una gita fuori porta o semplicemente voglia sapere cosa aspettarti, queste informazioni ti saranno utili. Giovedì 07/11/2024: Il tempo a Prato giovedì sarà prevalentemente nuvoloso con temperature comprese tra 10.1°C e 19.0°C. L’umidità varierà tra il 51% e il 78%, mentre la velocità del vento sarà in genere moderata, con direzione prevalente da est a nord-est. Venerdì 08/11/2024: Venerdì il cielo sarà nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra 10.4°C e 18.9°C. L’umidità sarà compresa tra il 54% e il 74%, e il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da est a nord-est. Sabato 09/11/2024: Le previsioni per sabato prevedono copertura nuvolosa con possibili precipitazioni, temperature tra 14.0°C e 17.9°C, e un’umidità che varierà tra il 64% e il 79%. Il vento soffierà principalmente da nord a nord-est. Ricorda che le previsioni meteo sono soggette a variazioni, quindi assicurati di controllare aggiornamenti più vicini alle date previste. Resta aggiornato sulle condizioni meteorologiche per pianificare al meglio le tue attività a Prato!